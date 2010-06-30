В Грозном на проспекте Путина террорист-смертник взорвал бомбу, 7 человек получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

«30 июня 2010 года, примерно в 18 часов 10 минут, в Грозном на проспекте Путина, недалеко от театрально-концертного зала и в трех метрах от двух автомашин «УАЗ» МВД по Чеченской Республике смертник привел в действие взрывное устройство. В результате смертник скончался на месте, 3 сотрудника временной оперативной группировки МВД РФ, 2 сотрудника МВД РФ по Чеченской Республике и 2 женщины получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 317, 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия и другие неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В тоже время, пресс-служба Президента и Правительства Чеченской Республики сообщает, что сотрудниками милиции предотвращен теракт.

Отмечается, что это произошло во второй половине дня перед началом юбилейного концерта известного чеченского певца Валида ДАГАЕВА.

«Находящиеся в оцеплении на площади перед театрально-концертномым залом сотрудники милиции заметили подозрительно ведущего себя молодого человека. Когда милиционеры окликнули его, он совершил самоподрыв. Его личность установлена. Это житель Грозного Адам Хамидов», - говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сообщается, что президент Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ находился в концертном зале. Он заявил, что сотрудники милиции, предотвратившие теракт, будут представлены к правительственным наградам.