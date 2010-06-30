В России милиционерам запретят критиковать начальство

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, запрещающий милиционерам выступать с открытой критикой собственных начальников, а также высказываться о деятельности чиновников и госорганов.

Как пишет газета "Ведомости", такие меры предусмотрены поправками к действующему законодательству, которые будут рассмотрены профильным комитетом парламента 1 июля.

Предполагается, что поправки будут внесены в закон "О милиции", а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Автор части инициатив депутат от "Единой России" Алексей РОЗУВАН объяснил необходимость запрета на критику начальства, проведя аналогии с "Законом о государственной службе", предусматривающим подобные ограничения на публичные высказывания.

В соответствии с пакетом поправок, служба в милиции станет для обвиняемых в умышленных преступлениях отягчающим обстоятельством. Разглашение "служебной информации ограниченного использования", точное определение которой в документах не приводится, станет достаточным основанием для увольнения сотрудников милиции. Кроме того, поправки вводят наказание за небрежное хранение оружия.

Поправки также дадут милицейским начальникам возможность отдавать приказы подчиненным не только в письменной или устной форме, но и с применением технических средств. Какие именно средства имеются в виду, в проекте не уточняется.

Нововведения станут частью масштабной реформы МВД, которая должна завершиться к концу 2011 года. Новый базовый закон о милиции уже находится в разработке и будет внесен в Госдуму в этом году, однако откладывать преобразования до этого времени законодатели не желают, отмечает Лента.ру.

В рамках реформы МВД планируется сократить личный состав министерства и повысить зарплаты милиционеров. В список уже испытанных на практике нововведений вошло изменение правил отбора сотрудников на руководящие должности - милиционеры теперь проходят обязательное тестирование и беседу с психологом.