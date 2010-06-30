Сегодня выборы президента Германии

Федеральное собрание Германии в среду выберет нового президента страны. Пост президента освободился 31 мая после ухода в отставку Хорста Келера.

Президент Германии, согласно конституции страны, подписывает законы, утверждает и освобождает от должностей федеральных министров и судей, а также выдвигает кандидатуру федерального канцлера и освобождает его от должности. В остальном его функции сводятся к представительским.

Президента в ФРГ избирают сроком на пять лет участники Федерального собрания, в него входят 1244 делегата. Это 622 депутата бундестага и столько же представителей парламентов федеральных земель. Президент может быть переизбран на следующие пять лет только один раз, дает справку РИА "Новости".

Всего кандидатов четыре. Премьер-министра Нижней Саксонии Кристиана Вульфа, выдвинутого правящей коалицией ХДС/ХСС и "Свободной демократической партией", поддерживает коалиционное большинство. Кандидата Йоахима Гаука, выдвинутого партиями СДПГ и "Зеленые", уважаемого в стране правозащитника из ГДР, согласно опросам общественного мнения, поддерживает большинство граждан страны.

Согласно опросу, проведенному исследовательским институтом Dimap, в случае, если бы президент в Германии избирался прямым голосованием, 40% немцев проголосовали бы за Гаука, Вульф мог бы рассчитывать только на 31%.

Шансы двух других кандидатов - 74-летней журналистки и депутата Лукреции Йохимсен, которую выдвинули "Левые", и барда Франка Реннике - его вновь, как и на прошлых выборах, выдвигают национал-демократы, - по оценкам экспертов, минимальны.

Президента выбирают не прямым голосованием, поэтому, по мнению экспертов, главная интрига выборов стоит в том, в каком туре победит кандидат правящей коалиции Вульф. Если президент не будет избран в двух первых турах, в третьем достаточно будет набрать простое большинство голосов, тогда как для победы в первом и во втором турах для избрания президентом ФРГ необходимо абсолютное большинство.