Молдова и Украина решили спорный территориальный вопрос

03:11, 30 июня 2010
Мир
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Сообщает МИД Молдовы

Молдова и Украина договорились о решении спорного территориального вопроса и согласовали изменение границы между странами. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, это произошло в ходе завершившихся в молдавской столице консультаций по определению на местности границ земельного участка в районе Паланки, который был передан ранее в собственность Украины, но расположен на территории Молдовы.

Консультации прошли в Кишиневе на уровне директоров департаментов международного права внешнеполитических ведомств двух государств с привлечением других экспертов.

Стороны констатировали, что в соответствии с дополнительным протоколом к Договору между Молдовой и Украиной о государственной границе, подписанному в Киеве 18 августа 1999 г., о передаче в собственность Украины части автомобильной дороги Одесса-Рени в районе населенного пункта Паланка (Молдова), а также земельного участка, по которой она проходит, и режима их эксплуатации, де-юре участок земли был передан в собственность Украины одновременно со вступлением документа в законную силу 18 ноября 2001 г.

Стороны согласовали проект акта об установлении на местности границ земельного участка, переданного в собственность Украины и расположенного в Молдове, по которому проходит дорога Одесса-Рени в районе села Паланка (Молдова). В ближайшем будущем компетентные структуры установят и определят на местности границы переданного участка.

Решено, что эксплуатация и обслуживание автотрассы и всех необходимых для этого сооружений на переданном участке осуществляются Украиной. За Молдовой сохраняется право на бесплатное использование участка данной дороги. Также на переданном участке не будет проводиться пограничный, таможенный и какой-либо другой контроль, который осуществляется при переходе государственной границы. Жители села Паланка сохраняют право без ограничений использовать сельскохозяйственные земли, расположенные на другой стороне данной автотрассы.

 

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