Большая восьмерка выделит беднейшим странам 5 млрд. долларов

12:31, 26 июня 2010
Мир
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На программы снижения детской смертности

Лидеры "Большой восьмерки" - семи наиболее промышленно развитых стран мира и России - на саммите в канадском городе Хантсвилл приняли решение выделить 5 млрд. долларов в течение 5 лет на программы, призванные помочь снижению младенческой смертности в беднейших странах.

Еще более 2 млн. долларов выделят другие развитые страны и благотворительные организации, передает Радио «Свобода».

 

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