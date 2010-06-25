В Польшу прибудет следующая противоракетная батарея США

В Польшу на днях прибудет следующая батарея американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Она придет на смену первой батарее, которая была возвращена на американскую военную базу в немецком Кайзерслаутерне несколько дней назад, сообщили в польском Минобороны. Согласно договоренностям между Варшавой и Вашингтоном, напоминает РосБизнесКонсалтинг, американские комплексы ПВО размещаются в Польше в учебных целях на ротационной основе в течение двух лет.

Как сообщили в Министерстве обороны Польши, прибытие батареи ракетных комплексов Patriot на север страны ожидается в конце июня - начале июля, передает польский телеканал TVN 24. Комплексы будут использоваться для дальнейшего обучения польских военнослужащих.

26 мая 2010 г. Польша официально приняла на своей территории первую батарею американских комплексов ПВО Patriot. Они были дислоцированы в местечке Моронг на севере Польши - недалеко от границы с Калининградской областью РФ. В ракетной батарее около 100 военнослужащих США, 6 ракет и около 40 единиц техники.