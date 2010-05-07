Папа Римский подчеркнул роль Грузии в христианском мире

Первая встреча президента Грузии Михаила Саакашвили с Папой Римским Бенедиктом XVI состоялась в рамках первого официального визита главы Грузинского государства в Ватикан, сообщила журналистам в Тбилиси пресс-спикер президента Манана Манджгаладзе.

"Папа Римский во время аудиенции подчеркнул роль Грузии в христианском мире. Президент Саакашвили передал понтифику приветствие от Католикоса-Патриарха Грузии Илии II и поблагодарил Папу Римского за поддержку территориальной целостности Грузии", - приводит ее слова РИА "Новости".

По ее словам, на встрече Саакашвили с Папой Римским обсуждались вопросы двусторонних отношений между Грузией и Ватиканом, сотрудничество Грузии с католическим миром. Саакашвили рассказал главе католической церкви о ситуации с правами человека в Южной Осетии и Абхазии.