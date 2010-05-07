В Великобритании начались переговоры о коалиции

В Великобритании были объявлены окончательные результаты парламентских выборов.

306 мест получила Консервативная партия (лидер - Дэвид Кэмерон), 258 мест - лейбористы (нынешний премьер-министр Гордон Браун), 57 мест - либерал-демократы (Ник Клегг). 28 мест разделят между собой остальные партии.

Впервые с 1974 г. ни одна из партий не имеет больше половины голосов.

Лидер консерваторов уже предложил партии либеральных демократов сформировать коалицию. Он дал понять, что он предлагает Нику Клеггу либо сотрудничать с консервативным правительством меньшинства, либо создать более тесную коалицию на условиях "тори".

Ранее премьер-министр, лидер лейбористов Гордон Браун также выразил готовность провести переговоры с любой из партий на предмет формирования коалиции.