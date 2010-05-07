Россия надеется, что Украина отдаст ее шпиона

В Посольстве РФ в Украине надеются, что России удастся договориться с Украиной об экстрадиции подозреваемого в шпионаже офицера ФСБ России.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом журналистам сказал советник-посланник Посольства России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ.

“Я думаю, что такие договоренности будут, найдут общее решение. Безусловно, диалог на эту тему идет, но говорить о каких-либо деталях можно только тогда, когда будут достигнуты какие-то решения. Мы уверены, что они будут нормальные”, - сказал он.

Как известно, Украина и Россия ведут переговоры по поводу экстрадиции сотрудника ФСБ РФ, задержанного в Украине по подозрению в шпионаже. 27 января офицер ФСБ был задержан при получении от гражданина Украины сведений, являющихся государственной тайной.