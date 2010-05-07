Генштаб Войска Польского возглавил Мечислав Ценюх

14:45, 07 мая 2010
Мир
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О назначении объявил и.о. Президента

Новым начальником Генерального штаба Войска Польского стал генерал Мечислав ЦЕНЮХ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, о соответствующем назначении объявил сегодня и.о. Президента Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

59-летний генерал армии, который в 2006 году уже был и.о. начальника Генштаба, заменил погибшего в авиакатастрофе Франчишека Гонгора.

 

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