Генштаб Войска Польского возглавил Мечислав Ценюх
14:45, 07 мая 2010Мир
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О назначении объявил и.о. Президента
Новым начальником Генерального штаба Войска Польского стал генерал Мечислав ЦЕНЮХ.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, о соответствующем назначении объявил сегодня и.о. Президента Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ.
59-летний генерал армии, который в 2006 году уже был и.о. начальника Генштаба, заменил погибшего в авиакатастрофе Франчишека Гонгора.
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