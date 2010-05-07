Сейм Польши не захотел забирать у России дело о катастрофе самолета

Сейм Польши не поддержал проект резолюции с просьбой о передаче польской прокуратуре уголовного дела по факту расследования катастрофы самолета Президента Леха Качиньского, что произошла 10 апреля вблизи российского города Смоленск.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, проект резолюции, представленной на рассмотрение Сейма крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость" (PiS), во время голосования в четверг поздно вечером не набрал достаточного для принятия решения 231 голоса депутатов.

PiS, соучредителем которой был Л.Качиньский, аргументировал необходимость передачи польским правоохранителям дела об авиакатастрофе многочисленными вопросами, которые возникают к российским представителям правоохранительных органов, расследующим это дело.

В частности, оппозиционные депутаты напомнили, что, несмотря на то, что уже прошел почти месяц после трагических событий, до сих пор даже не известно точное время падение самолета, а на месте катастрофы можно найти его обломки и личные вещи 96 пассажиров.

PiS отметил, что, согласно Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года, на основе которой польская власть сотрудничает с российской с целью установления причин катастрофы, поляки имеют право обратиться к россиянам с просьбой передать им дело для дальнейшего ведения следствия.

Депутаты от партии "Право и справедливость" считают, что такое просьба не должна привести к ухудшению отношений между Польшей и Россией.

"Между государствами, которые поддерживают нормальные, а тем более добрые отношения, такой поступок никоим образом не может быть воспринят неприязненным или недопустимым. Тяжело понять мотивы, по которым Польша должна была бы добровольно отказаться от права, которое имеет (вести следствие)", - отмечалось в проекте резолюции, текст которой имеет УНИАН.

Как сообщал УНИАН, самолет Президента Польши Л.Качиньского, на борту которого находилось 96 человек, разбился во время захода на посадку на военный аэродром вблизи Смоленская 10 апреля.

Л.Качиньский с женой и делегацией высокопоставленных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине Катынской трагедии.

Глава польского правительства Дональд ТУСК и представители польской прокуратуры положительно оценивали сотрудничество с россиянами во время расследования причин катастрофы президентского самолета, но, в то же время, польские следователи признавали, что не имеют права обнародовать материалы дела без согласия российской прокуратуры, которая является главной в расследовании авиакатастрофы.