Брат погибшего Качиньского собрал больше всех подписей избирателей

12:06, 07 мая 2010
Мир
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Второе место - у Коморовского

Брат-близнец погибшего в авиакатастрофе Президента Польши Леха Качинского Ярослав КАЧИНЬСКИЙ собрал 1,7 млн. подписей в поддержку своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах, запланированных на июнь.

Об этом УНИАН сообщили в избирательном комитете Я.КАЧИНЬСКОГО.

По обнародованным данным избирательных комитетов, он собрал наибольшее количество голосов в свою поддержку.

Второе место занял кандидат от правящей "Гражданской платформы", председатель Сейма и и.о. Президента Бронислав КОМОРОВСКИЙ, который передал в избирательную комиссию 770 тысяч подписей.

На третьем месте - кандидат от оппозиционной партии "Союз левых демократов" Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ, который собрал 380 тысяч подписей.

 

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