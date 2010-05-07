Парламент Бельгии объявил о самороспуске

Парламент Бельгии после распада правящей коалиции и недавней отставки правительства объявил о самороспуске.

По словам бывшего председателя Палаты представителей Патрика ДЕВАЛЯ, досрочные парламентские выборы пройдут 13 июня, сообщает ИТАР-ТАСС.

Политический кризис в стране вызван противоречиями между языковыми сообществами - фламандцами, говорящими по-голландски, и валлонами, общающимися при помощи французского языка.

Как считают эксперты, выборы не помогут решить разногласия между языковыми сообществами Бельгии, так как голосование не поменяет соотношение их представителей в парламенте. Согласно Конституции страны, из 150 депутатов Палаты представителей 49 мест закреплено за депутатами от Валлонии, 79 - за представителями Фландрии и 22 - за выходцами из двуязычного центрального избирательного округа - Брюсселя-Халле-Вильворде (БХВ).

Как отмечают аналитики, внешнее доминирование фламандцев не имеет значения для решения проблем между языковыми сообществами, так как достижение компромисса между политическим большинством в обеих частях страны представляется обязательным.

Нынешний кризис вызвала проблема раздела БХВ на франкоязычный Брюссель и пояс его нидерландоязычных предместий. Фламандцы требуют раздела избирательного округа на две части - франкоязычный Брюссель должен стать отдельным округом, а пояс его предместий из 35 голландскоязычных коммун должен быть присоединен к избирательному округу провинции Барабант Фламандский, на территории которой находится бельгийская столица. Валлоны опасаются, что это разделение станет еще одним шагом к расколу Бельгии.

Как предупреждают эксперты, результаты выборов могут быть по суду объявлены недействительными в связи с отсутствием компромисса по конфигурации одного их крупнейших избирательных округов Бельгии.

Правительство Бельгии подало в отставку 22 апреля, через 4 дня эту отставку принял Король АЛЬБЕР II, напоминает NEWSru.

В Бельгии, получившей независимость в 1830 году, долгое время аристократия и буржуазия были представлены в основном франкофонами. С середины прошлого века возросло экономическое влияние Фландрии. В последнее время и франкоязычные бельгийцы понемногу начали осваивать голландский язык. Бельгийцы, говорящие по-французски, выступают за централизованное государство, их соотечественники, говорящие по-голландски, призывают к децентрализации.

Прошение об отставке премьер-министра Ива ЛЕТЕРМА было третьим. В июле 2008 года правительство не смогло преодолеть этнополитический кризис: фламандские партии требовали большей автономии для населенных преимущественно голландцами северных районов страны. Тогда И.ЛЕТЕРМ также подавал в отставку, но Король ее не принял.

В декабре 2008 года после скандала с национализацией банка Fortis в отставку подало все правительство, и Король принял ее. Однако И.ЛЕТЕРМ продолжил работу в правительстве в качестве министра иностранных дел. В ноябре 2009 года он снова возглавил кабинет, когда бывший премьер Херман ван РОМПЕЙ был избран президентом Евросоюза.