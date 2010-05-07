Путин посетит Новороссийск, где строится пункт базирования ЧФ

Премьер-министр РФ Владимир Путин посетит в пятницу Новороссийск, где осмотрит строящийся порт "Военная гавань" и встретится с ветеранами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба правительства.

В соответствии с федеральной целевой программой "Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2005-2020 годах" в Новороссийске идет сооружение пункта базирования кораблей и судов Черноморского флота России. Основным объектом пункта базирования станет Геопорт с оградительным молом общей протяженностью 2,57 тысячи метров.

РФ в апреле договорилась с Украиной о продлении на 25 лет после 2017 года срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с возможностью дальнейшей пролонгации, однако планы по строительству пункта базирования флота в Новороссийске сохраняются.

Сейчас в Геопорту выполнены работы по строительству причала номер 3 для стоянки кораблей, ведется берегообразование под строительство будущих причалов номер 4 и номер 5.