Объявлены экзит-полы с парламентских выборов в Великобритании

В Великобритании завершились парламентские выборы. По данным экзит-полов, Консервативная партия во главе с Дэвидом Кэмероном получает 307 мест (из 650), Лейбористская партия действующего премьер-министра Гордона Брауна - 255, а либерал-демократы и их лидер Ник Клегг - 59. Оставшиеся 29 мест распределят независимые кандидаты и представители других партий.

Таким образом, ни одной из партий не удастся набрать более половины мест в Палате общин. Так называемый "подвешенный парламент" будет сформирован впервые с 1974 года, уточняет Лента.ру.

Как отмечает Agence France-Presse, первые итоги голосования начнут поступать уже через час после закрытия участков, а к 3:00 по местному времени, скорее всего, будут подсчитаны бюллетени на большинстве участков.