В китайском зоопарке тигр убил ребенка

09:00, 23 февраля 2007
Мир
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Посетители хотели сфотографироваться с хищником

В одном из зоопарков Китая в результате нападения тигра погибла шестилетняя девочка и получила ранения ее мать. Об этом сообщает со ссылкой на китайские СМИ агентство Рейтер.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг в провинции Юньнань. Девочка и несколько ее родственников ожидали в зоопарке в очереди возможности сфотографироваться с тигром.

После срабатывания фотовспышки тигр неожиданно набросился на девочку и схватил ее за голову. Мать девочки, пытавшаяся отогнать животное, получила травмы руки.

Шестилетняя девочка полученной раны впоследствии скончалась в больнице.

 

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