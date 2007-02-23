В китайском зоопарке тигр убил ребенка
09:00, 23 февраля 2007Мир
653 0
Посетители хотели сфотографироваться с хищником
В одном из зоопарков Китая в результате нападения тигра погибла шестилетняя девочка и получила ранения ее мать. Об этом сообщает со ссылкой на китайские СМИ агентство Рейтер.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг в провинции Юньнань. Девочка и несколько ее родственников ожидали в зоопарке в очереди возможности сфотографироваться с тигром.
После срабатывания фотовспышки тигр неожиданно набросился на девочку и схватил ее за голову. Мать девочки, пытавшаяся отогнать животное, получила травмы руки.
Шестилетняя девочка полученной раны впоследствии скончалась в больнице.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter