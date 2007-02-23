В китайском зоопарке тигр убил ребенка

В одном из зоопарков Китая в результате нападения тигра погибла шестилетняя девочка и получила ранения ее мать. Об этом сообщает со ссылкой на китайские СМИ агентство Рейтер.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг в провинции Юньнань. Девочка и несколько ее родственников ожидали в зоопарке в очереди возможности сфотографироваться с тигром.

После срабатывания фотовспышки тигр неожиданно набросился на девочку и схватил ее за голову. Мать девочки, пытавшаяся отогнать животное, получила травмы руки.

Шестилетняя девочка полученной раны впоследствии скончалась в больнице.