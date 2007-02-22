Ющенко: в Украине не должно быть иностранных военных баз

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на территории Украинского государства не должны размещаться военные базы иностранных государств.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня в эфире двух крымских телеканалов, В.ЮЩЕНКО заявил, что отсутствие военных баз иностранных государств на территории Украины - это норма Конституции страны.

"Мы должны помнить, что украинская Конституция запрещает прямым текстом наличие на территории Украины иностранных баз каких-либо государств", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. На вопрос журналиста, касается ли это Черноморского флота Российской Федерации, глава государства заявил: "Я могу повторить, что я сказал - Конституция Украины, как она задумывалась отцами Конституции, выходит из того, что украинская территория не должна быть территорией для иностранных баз. Я как Президент и как гарант Конституции зачитываю этот норматив".

По словам В.ЮЩЕНКО, можно комментировать, что статус временного пребывания ЧФ РФ на территории Украины регулируется определенным документом, который регулирует это отношение, однако, как подчеркнул глава государства, Украина не может быть заинтересована, чтобы на ее территории размещалась военная база какой угодно страны. "Украина, убежден, и в будущем не может быть заинтересована, чтобы на ее территории размещалась военная база какого-либо государства, - сказал Президент. - Территория без военных баз - это лучший ответ для интересов Украины".