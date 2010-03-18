Страны Европы и Центральной Азии - на пороге энергетического кризиса?

Всемирный банк считает, что страны Европы и Центральной Азии стоят на пороге энергетического кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в отчете Всемирного банка, обнародованном сегодня директором Департамента Всемирного банка по вопросам устойчивого развития стран Восточной Европы и бывшего СССР Питером ТОМСОНОМ.

“Ожидается, что до 2030 года спрос на первичные энергоносители в регионе Европы и Центральной Азии вырастет на 50%, тогда как потребление электроэнергии, по прогнозам, увеличится на 90%”, - сказал он.

По словам представителя Всемирного банка, для обеспечения таких растущих потребностей в энергетических ресурсах будут нужны значительные инвестиции, общая сумма которых должна превысить 3 трлн. дол. США в ценах 2008 года.

Так, лишь для разработки месторождений первичных энергоресурсов потребность в инвестициях на период с 2010 по 2030 год будет составлять 1,3 трлн. дол., на поддержку и развитие инфраструктуры энергетической отрасли – 1,5 трлн. дол., еще 500 млрд. дол. – на развитие системы центрального отопления.

“Общий объем инвестиций, превышающий 3 трлн. дол. США, невозможно осуществить лишь за счет государственных средств. А для привлечения частных инвесторов нужно совершенствовать инвестиционный климат”, - сказал П.ТОМСОН.

Одним из путей, который будет способствовать избежанию энергетического кризиса, представитель Всемирного банка назвал вложение средств в энергоэффективность. По его словам, каждый доллар, вложенный в энергоэффективность, дает возможность сэкономить 2 доллара на инвестициях в производство энергии.

В докладе Всемирного банка также отмечается, что в связи с потребностью стран региона в чрезвычайно крупных инвестициях, а также в связи с длительными сроками реализации проектов в энергетической сфере, эти страны должны искать источники финансирования энергетических проектов в кратчайшие сроки.

“Если в целом отношение стран региона к эксплуатации энергоресурсов не изменится, регион в целом может столкнуться с острой нехваткой энергии и до 2030 года превратиться из экспортера в импортера энергии”, - отметил П.ТОМСОН.