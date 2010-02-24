Грызлов признался: ему придется не только ехать на инаугурацию Януковича
15:58, 24 февраля 2010Мир
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Спикер выступал в Госдуме
Спикер Государственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ возглавит делегацию РФ на инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которая пройдет 25 февраля.
"Завтра - инаугурация Президента Украины. По согласованию, делегацию, наверное, придется возглавить мне", - сказал Б.ГРЫЗЛОВ, выступая сегодня в Госдуме, передает РИА «Новости».
Он выразил убеждение, что под руководством В.ЯНУКОВИЧА отношения Украины с РФ будут "более приемлемыми".
Помимо Б.ГРЫЗЛОВА, в состав делегации, в частности, войдет глава Администрации Кремля Сергей НАРЫШКИН.
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