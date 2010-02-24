Глава профсоюза Газпрома застрелил топ-менеджера на охоте

Глава профсоюза работников ОАО "Газпром" Владимир Бабкин во время охоты застрелил заместителя генерального директора компании "Газпром-Надым" Константина Павлова. Об этом 24 февраля сообщает издание "Пермский обозреватель".

Бабкин и Павлов отдыхали неподалеку от города Чайковский (Пермский край) в охотничьем хозяйстве, принадлежащем директору компании "Трансгаз". Бабкин принял Павлова за кабана и выстрелил в него из карабина. По данным LifeNews.Ru, 37-летний мужчина был тяжело ранен в живот и вскоре умер в больнице.

Милиционеры установили, что Бабкин в нарушение закона стрелял из чужого карабина. Кроме того, на месте происшествия был обнаружен мертвый лось, права на отстрел которого охотники не имели.

По информации газеты "Комсомольская правда", Павлов был убит еще 19 февраля, но в течение пяти дней СМИ не было известно об этом.

Лента.ру