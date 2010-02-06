В Варшаве протестовали против присвоения Бандере звания Героя

5 февраля около 50 человек пикетировали Посольство Украины в Польше в знак протеста против присвоения проводнику ОУН Степану Бандере звание Герой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, подавляющее большинство участников пикета - пожилые люди.

Перед участниками акции, которые зажгли символические свечи в память о погибших в 1943 году на Волыни поляков, выступили лидеры ряда кресовых организаций, в числе которых неформальный лидер «кресового движения» ксёндз Тадеуш ИСАКЕВИЧ-ЗАЛЕВСКИЙ.

Мероприятие привлекло внимание польских медиа, в том числе, самых популярных коммерческих телеканалов и государственного TVP.

В разговоре с корреспондентом УНИАН Т.ИСАКЕВИЧ-ЗАЛЕВСКИЙ заявил, что акция не направлена против Украины, а проводится с целью противостоять героизации лидеров ОУН-УПА, которых в «кресовой среде» считают ответственными за убийства поляков в 1943 году на Волыни.

Он заметил, что большинство тех, кто пришел сегодня на акцию, - родственники пострадавших во время волынских событий польских граждан.