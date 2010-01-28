Крым планирует сотрудничество с 6 областями России

Крым в 2010 году планирует установить сотрудничество с Архангельской, Брянской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Смоленской областями Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров автономии со ссылкой на информацию Главного управления внешних связей и межрегионального сотрудничества крымского правительства.

Кроме того, учитывая предложения со стороны зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, озвученных на протокольных встречах с руководством автономии, в планах на 2010 год - расширение географических границ сотрудничества.

«На стадии разработки находятся документы по сотрудничеству с автономным регионом Мадейра (Португалия), автономным сообществом Фораль Наварра (Испания), провинцией Мендоса (Аргентина), провинцией Бали (Индонезия), федеральной землей Рейнланд-Пфальц (ФРГ), провинцией Чхунчхон-Намдо (Корея)», - отметили в Совмине.

В перспективе - установление сотрудничества с регионами Италии, Чехии, Турции и Азербайджана.

Крым в настоящее время сотрудничает с 25 регионами Украины и иностранных государств.

С 2006 по 2009 год подписано 23 документа о межрегиональном сотрудничестве.