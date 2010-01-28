Саркози: банки больше не выполняют своих подлинных функций

В Давосе (Швейцария) открылся Всемирный экономический форум.

Как передает ИТАР-ТАСС, Президент Франции Николя САРКОЗИ, открывая работу 40-го Всемирного экономического форума, заявил о необходимости изменить существующие в мире правила банковской деятельности, меры по обеспечению безопасности операций банков и нормы их отчетности.

"Если этого сделано не будет, мы тем самым поставим под угрозу риска свое собственное будущее", - отметил Н.САРКОЗИ.

"В мире сложилась недопустимая ситуация, когда банки больше не выполняют своих подлинных функций. Задача банкира - это не спекулировать, а анализировать риски, которые могут быть связаны с выдачей кредитов", - заявил Президент Франции.