Болгарская кандидат в еврокомиссары создала проблемы Европарламенту

Из-за отзыва кандидата в комиссары от Болгарии Европарламент отложил время голосования за новый состав Еврокомиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Президента Европарламента Ежи БУЗЕКА по поводу решения кандидата на должность комиссара ЕС от Болгарии Румяны ЖЕЛЕВОЙ отозвать свою кандидатуру.

«Это ставит нас в новую ситуацию относительно часовых рамок по созданию новой Комиссии», - сказал Е.БУЗЕК.

Президент Европарламента отметил, что он лично заинтересован в обеспечении завершения процесса слушаний кандидатов на должности комиссаров ЕС и голосовании за новый состав Еврокомиссии в целом.

Е.БУЗЕК также отметил, что новая дата голосования будет определена в ближайшее время, после того, как будет получено согласие от нового кандидата на должность комиссара ЕС.

«Новые слушания могут состояться 3 февраля, а голосование по новому составу Еврокомиссии – 9 февраля. Однако окончательное решение будет вынесено Конференцией президентов Европарламента», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, кандидат в комиссары ЕС, министр иностранных дел Болгарии Р.ЖЕЛЕВА отказалась от должности после того, как ряд депутатов Европарламента поставили под сомнение соответствие ее декларации о доходах настоящему положению вещей и ее профессиональные качества.

Р.ЖЕЛЕВА должна была стать комиссаром по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и ответа на кризисы. После ее решения отказаться от должности болгарский премьер Бойко БОРИСОВ решил представить кандидатом в комиссары ЕС вице-президента Всемирного банка Кристалину ГЕОРГИЕВУ.

Европарламент начал слушания новых кандидатов в комиссары ЕС 11 января, и планировал принять решение по новому составу Комиссии 26 января.