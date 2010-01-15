Ющенко подписал указ о направлении военных в Афганистан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об увеличении украинского миротворческого контингента в Афганистане на 20 человек – до 30 человек.

Текст этого Указа «О направлении дополнительного миротворческого персонала Украины для участия в операции Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан» размещен на официальном сайте главы государства.

“Направить дополнительный миротворческий персонал Украины из числа военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины общей численностью до 20 человек для участия в операции Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан”, - говорится в указе.

Кабинету Министров Украины поручено принять меры для обеспечения выполнения этого указа.

Соответствующее решение, отмечается в указе, принято, в частности, в подтверждение обязательства Украины как государства - члена Организации Объединенных Наций и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом «Об участии Украины в международных миротворческих операциях.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября СНБО решил увеличить контингент украинских миротворцев в Афганистане в рамках миссии ООН с 10 до 30 человек. В частности, планируется, что украинские военнослужащие примут участие в предоставлении медицинской помощи, патрулировании и разминировании.