МИД предупреждает: в Гвинее желтая лихорадка

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Гвинею в связи с выявлением в этой стране случаев заболевания желтой лихорадкой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, Посольство Украины в Гвинее со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения Гвинейской Республики сообщило о выявлении в конце декабря 2009 года в префектуре Мандиана шести случаев заболевания желтой лихорадкой. Диагноз этого заболевания подтвержден результатами лабораторных исследований в Институте им. Пастера.

Поэтому МИД рекомендует гражданам Украины тщательным образом взвешивать целесообразность планирования поездок в Гвинею до окончательной нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в этой стране и, в случае намерения посетить Гвинейскую Республику, а также соседние с ней тропические страны, обеспечить предварительную прививку от желтой лихорадки. Наличие сертификата о прививке является обязательным условием для въезда иностранцев в Гвинею, обратили внимание в МИД.