При появлении ядерного оружия у Ирана Израиль попросится в НАТО
Версия немецких и израильских журналистов
Израиль рассматривает возможность вступления в НАТО для более эффективного обеспечения собственной безопасности в случае появления у Ирана ядерного оружия, утверждает газета "Джерузалем пост".
Для оценки перспектив и разработки стратегии присоединения к Североатлантическому альянсу создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители министерства обороны, МИД и Совета национальной безопасности Израиля.
Комиссия планирует завершить работу к концу февраля и представить результаты премьер-министру Эхуду Ольмерту, говорится в публикации.
Израиль не получал официального приглашения в НАТО, и аналитики считают, что это вряд ли произойдет до тех пор, пока не будет урегулирован арабо-израильский конфликт.
"Если мыслить рационально, захотят ли лидеры НАТО участвовать в войнах Израиля? Какая страна НАТО захочет послать своих солдат в Израиль?" - цитирует "Джерузалем пост" редактора и издателя немецкого еженедельника Die Zeit Йозефа Йоффе.