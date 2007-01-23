При появлении ядерного оружия у Ирана Израиль попросится в НАТО

Израиль рассматривает возможность вступления в НАТО для более эффективного обеспечения собственной безопасности в случае появления у Ирана ядерного оружия, утверждает газета "Джерузалем пост".

Для оценки перспектив и разработки стратегии присоединения к Североатлантическому альянсу создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители министерства обороны, МИД и Совета национальной безопасности Израиля.

Комиссия планирует завершить работу к концу февраля и представить результаты премьер-министру Эхуду Ольмерту, говорится в публикации.

Израиль не получал официального приглашения в НАТО, и аналитики считают, что это вряд ли произойдет до тех пор, пока не будет урегулирован арабо-израильский конфликт.

"Если мыслить рационально, захотят ли лидеры НАТО участвовать в войнах Израиля? Какая страна НАТО захочет послать своих солдат в Израиль?" - цитирует "Джерузалем пост" редактора и издателя немецкого еженедельника Die Zeit Йозефа Йоффе.

РИА Новости