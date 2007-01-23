Китайский Лас-Вегас обошел по выручке американский

Китайский центр игровой индустрии, город Макао, выручил в 2006 году 6,9 миллиарда долларов и впервые обошел по этому показателю американский Лас-Вегас, который смог выручить в 20006 году лишь 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2004 году иностранные инвесторы вложили в город 20 миллиардов долларов. В Макао было открыто крупнейшее казино в мире - Пески Макао (Sands Macau), после чего доходы бывшей португальской колонии от игровой индустрии начали резко расти. Только в 2006 году в Макао были открыты семь казино. Сейчас их в городе 24. Стоит отметить, что первой из игорных компаний на рынок Макао вышла Las Vegas Sands.

В 2006 году город посетили 22 миллиона туристов, а количество игорных столов за этот период удвоилось. По прогнозам аналитиков, в 2007 году Макао сможет выручить более 8 миллиардов долларов.

Лента.ру