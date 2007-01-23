В Беларуси создан спецназ для борьбы с самогонщиками

В УВД Гомельского района Беларуси создана специальная группа быстрого реагирования, которая должна будет бороться с местными самогонщиками, сообщают "Беларусские новости".

Группа будет ежедневно выезжать в район с рейдами, а также "принимать сообщения граждан о незаконном производстве и торговле алкоголя и незамедлительно на них реагировать".

В пресс-службе областной милиции отметили, что в 2007 году борьба с пьянством выделена как одна из главных задач в деятельности правоохранительных органов. В прошлом году, как сообщается, сотрудники милиции обнаружили в регионе 28 мини-заводов, производящих самогон, и оштрафовали 22 тысяч человек за незаконную реализацию алкогольной продукции.

Лента.ру