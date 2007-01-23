Грузия готова начать мирные переговоры с Абхазией

Грузинские власти в понедельник заверили ООН, что готовы начать мирные переговоры с Абхазией. Об этом заявила замглавы МВД Грузии Екатерина Згуладзе на встрече, организованной в штаб-квартире ООН грузинской делегацией в преддверии рассмотрения грузино-абхазской проблемы на заседании Совета Безопасности 24 января. Отметим, что в январе в Совбезе председательствует Россия. Именно российский проект резолюции по Грузии Совбез ООН принял осенью. Грузию призвали вывести войска из верхней части Кодорского ущелья и воздержаться от "воинственной риторики и провокационных действий", сообщает newsruсо ссылкой на РИА новости.

"Мы готовы начать переговоры с Абхазией без каких-либо предварительных условий с нашей стороны", - сказала Згуладзе. Она добавила, что Грузия настроена конструктивно и хочет заверить как Абхазию, так и международное сообщество в том, что с грузинской стороны не исходит никакой военной угрозы.