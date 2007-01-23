Теракт на базе НАТО: 10 человек погибли
08:32, 23 января 2007Мир
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Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник
10 человек погибли и еще 14 получили ранения в результате теракта, произошедшего во вторник утром около базы НАТО на востоке Афганистана, сообщает AFP.
Как сообщило командование военной базы, расположенной в городе Хост, все погибшие и раненые при взрыве - гражданские лица. "Никто из военнослужащих не пострадал. Жертвами стали гражданские лица - афганцы, работавшие на базе", говорится в заявлении командования.
Подробности инцидента выясняются, сообщили представители местных властей. Однако уже известно, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
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