Дело о захвате власти Березовским приостановлено

Борис Березовский связывает приостановку Генпрокуратурой РФ возбужденного против него дела о попытке насильственного захвата власти с расследованием дела Литвиненко.

Как заявил предприниматель в интервью радиостанции "Эхо Москвы", "поскольку прокуратура собирается прислать следователей в Лондон, она хочет продемонстрировать, что другого повода встречи с ним, кроме как по делу Литвиненко, нет".

Березовский вновь подчеркнул, что в беседе с работниками Генпрокуратуры намерен отвечать только на вопросы, касающиеся расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ, скончавшегося 23 ноября в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием-210.

Дело по факту призыва к насильственному изменению конституционного строя было возбуждено против Березовского в марте 2006 года. Причиной для этого послужило сделанное бизнесменом в эфире "Эха Москвы" заявление о том, что он "работает" над силовым перехватом власти в России. Позже Березовский объяснил, что в действительности имел в виду бескровную смену авторитарного режима демократическим, как это произошло в Грузии и на Украине.

О приостановке следствия по этому делу стало известно 22 января от представляющего интересы защиты адвоката Андрея Боровкова. По его словам, Генпрокуратура уведомила его "о том, что следственные действия выполнены, и дальнейшее следствие в отсутствие обвиняемого проводить невозможно".

Проживающий в Лондоне Березовский имеет статус политического беженца. В Великобритании ему выданы новые документы на имя Платона Еленина. В июне 2006 года британский суд отказался удовлетворить российский запрос об экстрадиции, поскольку предприниматель находится под защитой Женевских конвенций.

В рамках расследования отравления Александра Литвиненко Генпрокуратура намерена направить в британскую столицу группу следователей, которые допросят Березовского в качестве свидетеля. Тот согласился на участие в допросах с условием, что они не будут происходить в российском посольстве, а перед их началом полиция обыщет российских следователей на наличие огнестрельного оружия и яда.

Лента.ру