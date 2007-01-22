Два новых члена Еврокомиссии принесли присягу

Два новых члена Европейской комиссии от Болгарии и Румынии принесли присягу.

Об этом УНИН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В соответствии с Соглашением ЕС, Мелена КУНЕВА (Болгария) и Леонард ОРБАН (Румыния) принесли присягу на торжественном собрании Европейского суда в Люксембурге.

Как сообщал УНИАН, М.КУНЕВА и Л.ОРБАН стали членами Европейской комиссии с 1 января 2007 года, после присоединения этих двух стран к ЕС.

М.КУНЕВА будет заниматься вопросами защиты потребителей, а Л.ОРБАН – вопросами мультилингвизма.