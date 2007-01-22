Евросоюз введет санкции против Ирана

Европейский Союз введет санкции против Ирана, предусмотренные резолюцией ООН №1737.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятом сегодня решении Совета министров по общим вопросам и внешним отношениям ЕС.

Министры, в частности, согласились с тем, что ЕС должно воздержаться от экспорта в Иран и импорта из него товаров, которые могут содействовать развитию иранской ядерной программы, заморозить счета и не разрешать осуществлять трансакции персонам, имеющим отношение к иранской ядерной программе.

ЕС вновь осудил отказ Ираном от осуществления шагов, предлагаемых Советом директоров МАГАТЭ.

В то же время Совет министров ЕС отметил, что продолжит оказывать поддержку всем усилиям, направленным на поиск долгосрочного урегулирования вопроса путем переговоров.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1737 23 декабря. Резолюцией предусматривается введение санкций против военных ядерных программ.