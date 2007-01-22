Тони Блэр готов уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, скорее всего, уйдет в отставку, если хотя одному из его помощников будут предъявлены обвинения в коррупции в связи со скандалом вокруг предоставления мест в палате лордов, сообщает в понедельник британская газета "Гардиан" (Guardian).

На прошлой неделе британская полиция задержала советника премьер-министра и правительства Великобритании Рут Тернер по подозрению в причастности к делу о предоставлении мест в палате в обмен на денежные пожертвования.

Как пишет "Гардиан", высокопоставленные министры британского правительства считают, что Блэр в случае предъявления полицией обвинений не станет дожидаться июня-июля этого года, срока, когда он планировал уйти в отставку с поста премьер-министра и лидера лейбористской партии.

"Он (Блэр) знает, что поступит правильно ради партии", - сообщил газете один из членов партии лейбористов, который выразил общее мнение высокопоставленных британских министров о том, что премьер Великобритании считает, что Тернер невиновен.

РИА новости