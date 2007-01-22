Украина разделила Евросоюз на два лагеря

Евросоюз хочет утвердить мандат на переговоры с Украиной об углублении отношений, но не располагает единой позицией, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Мандат утвердят в понедельник, если министры иностранных дел стран-членов Евросоюза смогут договориться, какие перспективы имеет Украина в ЕС.

Польша и другие сторонники будущего вступления Украины в Евросоюз требуют, чтобы в этот мандат было включено упоминание о «европейских устремлениях» Украины. Но ряд противников этого, во главе с Францией, — категорически против.

Агентства в пятницу цитировали одного из европейских дипломатов: «Все мы согласны, что должны договариваться с Украиной о расширенном партнерстве. Поэтому я думаю, что мы сможем достичь согласия между собой. Никто не хочет задерживать эти переговоры».

Германия, которая председательствует в настоящее время в ЕС, предложила компромисс. В самом мандате об объеме будущих переговоров упоминания о европейских стремлениях Украины не будет. Вместо этого эти стремления примут во внимание в отдельном заявлении, которое, в отличие от мандата, не будет иметь обязательной юридической силы.

Новую договоренность о расширенном политическом и экономическом сотрудничестве Евросоюза с Украиной, которая предусматривала бы и создание зоны свободной торговли, в Брюсселе уже несколько месяцев планируют обсудить с Киевом. Но все 27 членов ЕС должны единогласно согласовать мандат Европейской Комиссии на эти переговоры.

Президент Украины Виктор Ющенко добивался от ЕС начала переговоров о вступлении государства в Европейский Союз. Но руководители ЕС на последнем саммите с Украиной в октябре прошлого года заявили, что Киев воплотил еще маловато реформ, чтобы претендовать на членство.

Радио "Свобода"