В России убили ведущего хабаровского телеканала

Возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке был убит ведущий хабаровского телеканала "Губерния" Константин Боровко, сообщает РИА Новости. По данным УВД Приморского края, тело журналиста было обнаружено в понедельник возле жилого дома на проспекте Красного Знамени со следами побоев. Согласно предварительным данным, журналист скончался от полученных травм. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Лента.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter