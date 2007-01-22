В России убили ведущего хабаровского телеканала
09:08, 22 января 2007Мир
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Возбуждено уголовное дело
Во Владивостоке был убит ведущий хабаровского телеканала "Губерния" Константин Боровко, сообщает РИА Новости.
По данным УВД Приморского края, тело журналиста было обнаружено в понедельник возле жилого дома на проспекте Красного Знамени со следами побоев.
Согласно предварительным данным, журналист скончался от полученных травм.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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