8 тигров и львица замерзли насмерть по дороге в Якутск

Восемь индийских тигров и африканская львица, которые должны были стать главными участниками новогоднего шоу в Сахацирке, погибли по пути в Якутск, сообщил РИА Новости во вторник представитель МВД Якутии. По его словам, для участия в новогоднем шоу из Хабаровска в грузовом автомобиле "Камаз" отправили восемь индийских тигров, африканскую львицу, а также гималайскую медведицу.

Представитель Сахацирка сообщил РИА Новости, что животные погибли от холода и отравления выхлопными газами. "Экзотических животных перевозили в холодном непроветриваемом контейнере, тигры и львица не выдержали морозов и погибли от холода и выхлопных газов, а медведица сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Сопровождающие, которые должны были следить за состоянием животных, всю дорогу пили", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент крайне неприятен, учитывая, что примерно через неделю грядет Год тигра.