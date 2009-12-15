В Китае во время опытов взорвался миллионер

Владелец фармацевтической компании Taizhou Nova Medicine Chemistry Co., а также один сотрудник его фирмы погибли в результате взрыва, произошедшего на четвертом этаже виллы бизнесмена. Об этом сообщает China Daily.

Тела погибших были найдены на газоне пред виллой. По предположению следствия, миллионер и его помощник были выброшены взрывной волной из окна во время проведения химического эксперимента. Члены семьи бизнесмена подтвердили, что он часто практиковал на дому химические опыты. Как утверждает полиция, эксперименты предприниматель использовал также для того, чтобы придать антикварным вещам, которыми он владел, еще более старый вид. Так их можно было продать подороже.

Газета.ру