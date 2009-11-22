У подлодки ЧФ РФ забарахлил двигатель

Ситуация на подводной лодке "Алроса" Черноморского флота России не представляет опасности для экипажа и самой субмарины.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель отдела информационного обеспечения Военно-Морского флота РФ.

"В субботу, 21 ноября, в ходе выполнения учебных задач в полигоне в акватории Черного моря на российской дизель-электрической подводной лодке "Алроса" возникли отдельные неисправности в одном из узлов двигательной установки", - сказал собеседник агентства. После возвращения на базу и устранения неисправностей подлодка вернется на полигон для выполнения учебных задач, сказал представитель ВМФ РФ.

"Сложившая ситуация не представляет опасности для людей и самой лодки", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 ноября на борту единственной на сегодня боеспособной подводной лодки Черноморского флота Российской Федерации “Алроса” произошла внештатная ситуация. После того, как команда подводной лодки не смогла самостоятельно решить проблему, судно в 08.05 утра 21 ноября подало сигнал SOS.