Ядерная программа Ирана перестанет быть мирной в случае угрозы

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран по-прежнему готов придерживаться мирного направления в своих ядерных разработках, однако ситуация может измениться в случае угрозы безопасности страны. "Мы не намерены разрабатывать ядерное оружие, и будем использовать атомные технологии в мирных целях в соответствии с договором о нераспространении. Но если нам будут угрожать, наша позиция может измениться", - заявил А.Лариджани на пресс-конференции в Пекине по итогам двухдневного визита в Китай.

4-5 января с.г. высокопоставленная иранская делегация провела ряд двухсторонних встреч и переговоров с китайскими официальными лицами. А.Лариджани встречался с председателем КНР Ху Цзиньтао и вручил ему личное послание от президента Ирана Махмуда Ахмади Нежада, передает Associated Press.