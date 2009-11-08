Тысячи немцев устремились к Рейхстагу

Празднества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены начались в Германии. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, тысячи людей устремились в район между зданием Рейхстага и Потсдамской площадью, где на месте бывшей стены установлено более тысячи двухметровых костяшек домино из пенопласта, стилизованных под разукрашенные блоки печально знаменитого сооружения. В понедельник в ходе главной церемонии они будут повалены, символизируя падение Берлинской стены.

Кульминацией торжеств станет праздник близ Бранденбургских ворот в центре города, на котором будут присутствовать главы государств и правительств стран Евросоюза, президент России Дмитрий Медведев, госсекретарь США Хиллари Клинтон и другие зарубежные гости.

Тысячи людей со всего мира прибывают в германскую столицу, чтобы принять участие в торжествах. Как отмечает Аssociated Рress, свободных мест в берлинских отелях практически нет, рестораны и кафе переполнены.

Глава германского правительства Ангела Меркель (до объединения Германии - гражданка ГДР) в видеообращении назвала падение стены "самым счастливым днем в новейшей истории страны". Она напомнила, что на праздник приглашены известные правозащитники, представители духовенства, политики, ставшие свидетелями тех событий. Отдельно канцлер встретилась с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым

Вечером в понедельник торжественный прием для гостей устроит федеральный президент Германии Хорст Кёлер (Horst Köhler).