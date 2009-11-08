Путин: Германия была разменной картой в борьбе между СССР и США

Бесперспективность разделения Германии была ясна с самого начала, эта страна стала разменной картой в борьбе между СССР и США, считает премьер-министр РФ Владимир Путин.

В интервью для документального фильма "Стена" в связи с 20-й годовщиной разрушения Берлинской стены, Путин отметил, что советская дипломатия не ставила перед собой задачи разделения Германии. "Более того, она исходила из того, что Германия будет единым государством, правда, демилитаризованным и демократическим. Кстати говоря, в Австрии это и произошло. Но наши союзники тогда предпочли сначала объявить о создании ФРГ, а потом начались те процессы, которые привели к разделу", - сказал он.

"На мой взгляд, Германия и немецкий народ очень долгое время были заложниками борьбы двух сверхдержав и оккупационных сил как на Западе, так и на Востоке. Германия стала в известном смысле разменной картой в борьбе между этими державами. Но разделение народа бесперспективно. На мой взгляд, было ясно с самого начала, что этого нельзя делать", - цитирует РИА "Новости".

Российский премьер отметил, что, хотя работал в Дрездене, в Берлине бывал очень часто. "Когда я впервые увидел это все, то, конечно, стена произвела на меня впечатление. Какое впечатление? Неестественности и нереальности того, что я увидел".

Он напомнил, что приехал на работу в ГДР в разгар перестройки в СССР. "Был явный диссонанс между тем, что происходило тогда в Советском Союзе, и тем, что я видел в ГДР. Этот диссонанс заключался в том, что люди жили так, как будто ничего не происходит", - сказал Путин, который работал в ГДР в 1985-1990 годах.