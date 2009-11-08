Китай и арабский мир стремятся к стратегическому партнерству

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявили в Каире о стремлении вывести китайско-арабские отношения на уровень стратегического партнерства.

"Китай и арабский мир уже готовы вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства", - сказал Муса на специальном заседании Совета ЛАГ по случаю визита китайского премьера.

Муса подчеркнул, что арабские государства поддерживают территориальную целостность и суверенитет Китая и рассчитывают на поддержку Пекина, прежде всего в решении палестинской проблемы, провозглашении независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Китайский премьер сообщил в обращении к арабскому миру, что Пекин намерен внести свой вклад в решение арабо-израильского конфликта.

Цзябао особо отметил успешное развитие торгово-экономического сотрудничества с арабским миром. По его данным, за четыре года товарооборот между арабскими странами и Китаем вырос в 3,5 раза и составил в 2008 году 132 миллиарда долларов.

"В условиях кризиса следует еще больше уделять внимание развитию двусторонних отношений во всех сферах экономики", - приводит его слова РИА “Новости”.

Китайский политик пообещал, что Пекин в будущем будет поддерживать стремление компаний из Китая инвестировать в страны арабского мира, а также намерен оказывать прямую помощь наименее благополучным странам региона.