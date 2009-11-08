Пентагон через два года получит неядерные баллистические ракеты

США может в течение ближайших двух лет принять на вооружение неядерные межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом пишет журнал Newsweek.

Ученый Марк Льюис, в 2009 году уволившийся из американских ВВС, сказал журналистам, что Пентагон возлагает большие надежды на разработку неядерных МБР. Планируется, что эти ракеты, начиненные обычными взрывчатыми веществами, смогут достигать любой точки планеты в течение часа. Новые МБР будут передвигаться настолько высоко, что их не смогут засечь радиолокационные системы противника.

Разработка неядерных МБР началась в США в 2006 году в связи с тем, что сфера применения ядерного оружия ограничена, а бомбардировщики и крылатые ракеты медлительны и уязвимы для систем ПВО.

Лента.ру