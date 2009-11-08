Словакия закрывает пограничные переходы с Украиной

Словакия с 7 часов утра 8 ноября закрывает все автомобильные пограничные переходы с Украиной за исключением одного - в населенном пункте Вышне-Немецке - из-за опасений распространения вируса гриппа A/H1N1, сообщил в субботу глава МВД Словакии Роберт Калиняк.

На КПП в Вышне-Немецке 24 часа в сутки будут находиться врачи для оказания, в случае необходимости, помощи больным гриппом. Словацкие полицейские и пограничники получили респираторы, маски и одноразовые перчатки.

"Наши пограничники могут отказать во въезде на территорию Шенгенского пространства иностранцам с явными признаками гриппа", - приводит слова министра РИА “Новости”.

При этом, глава МВД Словакии подчеркнул, что Братислава пока не рассматривает возможность полного закрытия границы с Украиной.

МИД Словакии в субботу распространил заявление, в котором призвал граждан страны временно воздержаться от поездок в соседнюю Украину в связи с эпидемией.

В самой Словакии, по данным минздрава страны, за последнюю неделю заболели гриппом 12 тысяч человек, число носителей вируса гриппа A/H1N1 выросло до 200.