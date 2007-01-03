Новые казни в Ираке намечены на четверг

Ближайшие сподвижники бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна Авад Хамед аль-Бандар и Барзан аль-Тикрити должны быть казнены в четверг. Об этом в среду сообщает AFP со ссылкой на неназванного представителя администрации премьер-министра страны.

"Их документы уже подписаны, и они будут казнены в четверг", - заявил он информационному агентству на условиях анонимности, добавив, что пока Авад Хамед аль-Бандар и Барзан аль-Тикрити "остаются под контролем властей США".

Напомним, что сообщения о том, что казнь двоих соратников Саддама Хусейна назначена на четверг, появились в арабской прессе. Однако вскоре их опроверг Сами аль-Аскари (Sami Al-Askari), помощник премьер-министра Ирака. Теперь же подтверждение этой информации поступило от источника в администрации главы правительства Ирака.

Бывший глава иракской разведки Барзан аль-Тикрити и бывший верховный судья Революционного суда Ирака Авад Хамед аль-Бандар должны были быть повешены вместе с самим экс-диктатором Саддамом Хусейном, который был казнен на рассвете 30 декабря. Однако их казнь была отложена. Позднее иракское правительство пояснило, что на повешение аль-Бандар и аль-Тикрити "не хватило времени".

Оба сподвижника Хусейна были приговорены к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года, согласно официальной формулировке, за преступления против человечности. Их, также как и экс-президента страны, суд признал виновными в убийстве 148 жителей деревни Дуджейл, которые были уничтожены в 1982 году.

Лента.ру