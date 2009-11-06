США готовы дать Украине часть своего резерва вакцины от "свиного гриппа"

США готовы предоставить Украине часть собственного резерва вакцины против гриппа H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве США в Украине.

Как отмечается в сообщении, "пытаясь остановить распространение по планете пандемии гриппа, который вызывается вирусом H1N1, Соединенные Штаты планируют предоставить 10 процентов своего национального резерва вакцины против H1N1, как только она станет доступной, специальной инициативе по вакцинации под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Американский дар для ВОЗ, который будет равняться 25 миллионам доз вакцины, будет иметь коммерческую стоимость приблизительно 10 миллионов долларов".

Кроме того, в рамках первой фазы этой инициативы 930 тысяч доз вакцины должны поступить в начале декабря 2009 года в Украину. "Соблюдая план по сопровождению этого дара широким спектром мероприятий по безопасной доставке и применению вакцины, правительство США будет в ближайшее время тесно сотрудничать с правительством Украины в определении потребностей и согласовании пакета средств и технической поддержки вакцинации, которые должны быть быстро реализованы для проведения прививок против H1N1", - говорится в сообщении.

В то же время в соответствии с нормативами и запросами правительства Украины, правительство США готово предоставить сопроводительные материалы для прививок, такие как шприцы, иглы и пакеты для безопасного обезвреживания использованных средств, а также технически способствовать планированию иммунизации, логистике, транспортировке вакцины, провести тренинги для медперсонала и подготовить информационные материалы в поддержку кампании вакцинации.