Новый Генеральный секретарь ООН приступил к работе (фото)

С призыва к коллективным действиям по урегулированию многочисленных международных кризисов начал первый день на посту Генерального секретаря ООН Пан Ги МУН.

Как передает ИТАР-ТАСС, утром во вторник 62-летний южнокорейский дипломат прибыл в штаб-квартиру ООН на Ист-ривер и под аплодисменты сотрудников прошествовал внутрь мимо выстроившегося почетного караула.

"Я приступаю к исполнению своих обязанностей в тревожной международной обстановке - Дарфур, Ближний Восток, Ливан, Иран, Ирак, Северная Корея, многие другие кризисы, тревожащие наш мир, требуют коллективных действий", - сказал Пан Ги МУН журналистам. "Ни одна страна, как бы могущественна она ни была, не в состоянии справиться с ними в одиночку", - предупредил он.

Журналистов интересовала реакция нового Генсека на казнь Саддама Хусейна. Пан Ги МУН заявил, что бывший иракский президент повинен в серьезных и жестоких преступлениях против своего народа. "Мы не должны забывать о жертвах его преступлений", - подчеркнул он. Вместе с тем Генсек добавил, что вопрос о существовании института смертной казни - дело каждого отдельного государства. Буквально на днях спецпредставитель генерального секретаря в Ираке Ашраф КАЗИ заявил, что "ООН, основываясь на принципе уважения права на жизнь, продолжает выступать против смертной казни даже в случае совершения военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида".