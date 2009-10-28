Forbes назвал самые опасные города США

Столица автомобилестроения Дейтройт стал, согласно рейтингу журнала Forbes, самым опасным для жизни городом США. На каждые 100 тысяч жителей города, население которого составляет почти 2 миллиона человек, в прошлом году пришлось 1220 преступлений, связанных с насилием.

В середине XX века Детройт, основу индустрии которого составляли предприятия процветающих компаний Ford, General Motors и Chrysler, был одним из богатейших городов Северной Америки. Последующий закат автомобилестроения, безработица, массовые отъезды из города и брошенное жилье создали почву для роста преступности.

В числе самых неблагополучных город США также фигурируют Мемфис, Майами, игорная столица Лас-Вегас, калифорнийский Стоктон.

Некогда криминальная столица США и самый крупный мегаполис Нью-Йорк утратил печальную славу и фигурирует в десятке самых безопасных городов Северной Америки по версии Forbes.

В целом по стране преступность с начала года снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

РИА "Новости"